Puigcerdà ofereix la consulta en línia de 5.000 diaris i revistes

La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha estrenat una plataforma digital que permet als usuaris llegir més de 5.000 diaris i revistes d'arreu del món. Aquest equipament cultural ha incorporat, conjuntament amb la resta de biblioteques que formen part de la xarxa de la demarcació de Girona, una connexió al programa PressReader.

L'ús d'aquesta nova eina respon a una acció de la Diputació de Girona per oferir un nou servei públic als usuaris de les biblioteques. L'accés a les 5.000 publicacions es fa des dels ordinadors de la mateixa biblioteca o bé a través dels dispositius personals un cop connectats a la seva xarxa Wi-Fi.

Segons han explicat responsables de la Diputació, «un cop dins la plataforma, es té a l'abast 5.000 publicacions d'arreu i múltiples avantatges, com ara l'accés durant 90 dies a l'hemeroteca de revistes i diaris o l'accés remot de 7 dies per a tots els usuaris des dels seus dispositius personals, la localització de les biblioteques més properes, eines per compartir, traduir, escoltar o imprimir». La consulta es manté activa 7 dies després de la connexió.