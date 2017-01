El tancament de l´abocador obliga la Cerdanya a buscar-li una alternativa

El final de vida de l'abocador comarcal de la Cerdanya, situat a Bellver, obliga els ajuntaments de la comarca a buscar les pròximes setmanes una alternativa per portar-hi les deixalles que ja no es poden separar. El Consell Comarcal té sobre la taula diverses opcions, entre les quals hi ha portar-les a l'abocador del Berguedà, al de l'Alt Urgell i ara, també gràcies a un recent acord signat entre la Generalitat i Andorra, traslladar els residus al Principat perquè siguin cremats en un forn incinerador.

L'abocador de Bellver es va obrir l'any 1999 i, en fer 18 anys de servei, els seus responsables polítics han considerat que ja arriba al seu llindar de capacitat. El president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha assegurat que a tot estirar li queda espai per assumir les deixalles de dos mesos. A partir d'aquí, la comarca ha de buscar un nou destí per a la brossa que no se separa. En aquest sentit, Moliner ha argumentat que el forn incinerador d'Andorra la Vella «és una possibilitat que ara se'ns obre i que hem d'estudiar; hem iniciat converses amb Andorra per veure si realment és una opció ens acaba de convèncer a tots plegats». La signatura del conveni entre la Generalitat i el govern d'Andorra pel trasllat internacional de residus respon a la necessitat del Principat de portar brossa a un equipament sobredimensionat per la seva població. En aquest sentit, Catalunya i Andorra acumulen un llarg historial d'acords pel trasllat de residus en les dues direccions des que el 1999 la Generalitat va assumir els residus de la construcció andor-rana. Posteriorment, l'any 2007, Andorra va construir un forn incinerador a la zona de la Comella actualment infrautilizat.

Pel que fa al nivell de sostenibilitat del procés triat finalment, el president del Consell i alcalde d'Alp ha remarcat que, «si el procés de cremar la brossa es fa sobre la base dels controls i filtres establerts, és una opció que també es considera». En aquest debat, però, també hi entren altres possibles destinacions, com ara els abocadors comarcals de l'Alt Urgell o el Berguedà.

La decisió es prendrà les pròximes setmanes després d'un debat que el Consell Comarcal traslladarà al Consell d'Alcaldes com a òrgan màxim de representació institucional de la comarca. L'alternativa ha de ser una realitat abans de l'estiu.