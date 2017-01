La Cerdanya té nets els accessos i carrers dels pobles

La Cerdanya recupera la normalitat a l'espera del nou temporal anunciat per divendres. La nevada s'ha aturat i a mig matí els principals accessos i carrers dels pobles estan nets. Ara la dificultat principal és per als vianants, que en molts carrers han de caminar per l'espai dels vehicles perquè les voreres acumulen gruixos superiors als 20 centímetres. El transport escolar comarcal ha funcionat correctament i per ara el Consell descarta mesures excepcionals com ara avançar la tornada a casa o anular el de demà. Puigcerdà ja acumula 58 centímetres de neu aquest gener.