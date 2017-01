Isòvol denuncia que Telefònica no li activa fixos per col·lapse de la xarxa

L'Ajuntament d'Isòvol ha denunciat que Telefònica no li concedeix línies fixes des de fa dos anys perquè la central de Ger que les gestiona està col·lapsada. Responsables del consistori han alertat que la situació no tan sols perjudica l'administració pública sinó també particulars i empreses. Fonts de la companyia, però, han negat que sigui així i han al·legat algun problema de coordinació.

Tant l'alcalde, Pere Oliu, com la regidora encarregada del nucli urbà d'Isòvol, Montse Vidal, han denunciat que la situació de bloqueig ja fa anys que dura. Vidal ha remarcat que fins i tot han enviat requeriments per escrit a Telefònica perquè els concedeixi noves línies de telefonia fixa i que tampoc així han aconseguit desbloquejar les peticions.

Els responsables municipals han argumentat que la situació és especialment delicada en algunes zones del terme municipal perquè són a tocar de l'estret que separa la plana cerdana amb la Batllia i que la cobertura de telefonia mòbil no és gaire bona. Per aquest motiu, molts usuaris d'Isòvol, All i Olopte s'han de limitar a usar el fix per a les seves comunicacions. Una altra de les afectacions del bloqueig de línies fixes és la contractació de línies d'ADSL per a la connexió a Internet.

La denúncia de l'Ajuntament d'Isòvol es contradiu amb la versió donada per la mateixa companyia. Portaveus de la central de l'empresa a Barcelona han assegurat que l'edifici de connexions de Ger que centralitza les línies fixes de tota la zona, si bé té un alt índex d'ús, no està col·lapsat. Responsables de l'àrea de Planificació d'Infraestructures de Telefònica han apuntat que «sí que és cert que hi ha una ocupació bastant alta a la central però encara hi ha vacants de línies per poder donar-ne de noves».

Davant la denúncia de l'Ajuntament, aquests responsables han apuntat que es podria tractar d'un error de comunicació amb la xarxa comercial de la companyia. En aquest sentit, l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha argumentat que el seu municipi no s'ha trobat amb la negativa de l'ens per activar noves línies fixes.

L'alcalde de Ger, on hi ha la centraleta, ha explicat que fa pocs mesos van demanar una nova connexió fixa per a l'escola municipal i que se'ls va concedir sense cap entrebanc. La centraleta de connexions de Telefònica de Ger, que el consistori voldria treure, ha anat quedant amb els anys situada al mig de la zona esportiva i de serveis de Ger, fet que va obligar l'Ajuntament a adaptar el disseny dels edificis.