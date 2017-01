L'oposició de Guils demana a l'Ajuntament si té un protocol per retirar la neu

L'exalcalde de Guils i actual cap de l'oposició per Indepedents per Guils, Josep Mendo, ha replicat els arguments de l'actual batlle, Valentí Tusset (PDECAT), sobre les tasques de retirada de la neu dels carrers del poble. L'alcalde es va defensar d'haver «abandonat» el poble durant la nit de dilluns perquè no es van poder netejar els carrers fins a les nou del matí i va remarcar que el municipi té 70 quilòmetres de vials, que tan sols disposa de dues persones i dues màquines i que una es va avariar.

Mendo ha recordat a Tusset que «els 70 quilòmetres de carrers també hi eren abans i es netejaven amb dues màquines llevaneu sense cap problema, i amb les mateixes dues persones». El cap de l'oposició ha emfatitzat que «a més, ara l'Ajuntament neteja menys quilòmetres perquè l'any passat es va cedir la neteja de la neu de tota la carretera de la Diputació a una empresa privada». El partit ha demanat si el consistori té un protocol per nevades.