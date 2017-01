El Pirineu obre la marxa de la ramaderia cap a Barcelona

Els ramaders del Pirineu han obert aquest dijous la marxa de protesta que durant dos dies ha d'anar arrossegant pagesos cap a la gran jornada reivindicativa d'aquest dissabte a Barcelona. La nevada de dimecres a la nit va obligar a suspendre els primers trams de les tractorades, que havien de sortir de Bellver i Tremp, perquè els pagesos es van haver de centrar en la neteja de la neu de les explotacions. No obstant això, a mig matí la Marxa Pagesa es va activar a l'Alt Urgell amb una primera concentració a Oliana.

Els primers tractors van arribar a mig matí a Oliana, on van entregar el primer manifest a l'ajuntament. Amb els primers manifestants hi va ser el coordinador de l'Alt Urgell i la Cerdanya, Joan Guitart. El pagès alturgellenc va remarcar que, en línies generals, les tres jornades de protesta tenen com a objectiu reclamar «dignitat pel sector de la pagesia». Guitart creu que la societat «ens ha de valorar per la feina que fem, perquè som uns productors d'aliments de qualitat i uns gestors del territori, i no pas uns caçadors de subvencions». Els pagesos del Pirineu, que aquest divendres continuaran arreplegant companys de feina de les comarques centrals de camí cap a Barcelona, també reclamen una representativitat als òrgans de decisió equitativa al seu pes dins la població i l'economia de l'anomenat 'territori'. Un tercer eix de reivindicació se centra en els preus abusius que, al seu entendre, els imposen les grans superfícies comercials per poder vendre la fruita i la verdura del país. Sobre aquest punt Guitart va lamentar que «els que més treballem els productes de la terra som els que menys benefici en traiem, l'any passat ens pagaven per la fruita un preu que ni tan sols cobria el cost de treure-la dels arbres... el preu de la llet que ens paguen és també el mateix que hi havia quan va entrar l'euro... ens tenen agafats per on ens fa més mal».

La Marxa Pagesa concentrarà aquest dissabte a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona milers de pagesos de tot Catalunya. Entre les sis i les vuit del matí autocars de tot el Pirineu i de les comarques centrals sortiran cap a la capital per sumar-se als tractoristes que ja han sortit dijous. L'acte central de la protesta és previst entre les dotze i la una del migdia a la mateixa avinguda de Maria Cristina de Barcelona.