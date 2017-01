Exigeixen responsabilitats a la concessionària del túnel del Cadí pel caos de trànsit

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha assegurat que reclamaran responsabilitats a la concessionària del Túnel del Cadí per les retencions de més de 30 quilòmetres que es van produir divendres al vespre a la C-16. En declaracions a Catalunya Ràdio, va assegurar que no hi va haver cap justificació per no aixecar les barreres. També va afegir que espera que el caos no afecti les reserves turístiques d'aquest cap de setmana.

Per la seva part, Joan Delort, director general d'Emergències, ha assegurat aquest matí que l'"embús es va produir a causa de la nevada i perquè els Mossos van filtrar els vehicles que podien passar". En declaracions a Rac1, Delort ha lamentat la falta de preparació de molts conductors que viatgen a zones de muntanya: "Molta de la gent que viatjar al Pirineu no porta cadenes, i molts dels que les porten no les saben posar".

Segons el Servei Català de Trànsit, dissabte al matí la neu encara provoca problemes en diverses carreteres dels següents municipis: