El dia més fred d'un hivern qualsevol

El gener ha estat meteorològicament intens a Puigcerdà. La capital de la Cerdanya, on viu la meitat de la comarca, ha registrat dos episodis grans de nevades que li han deixat un registre de 58 centímetres acumulats i una onada de fred rigorós. La neu i el fred han situat la Cerdanya al focus de l'actualitat informativa durant dies per un escenari excepcional que, no obtsant això, els padrins han viscut amb certa normalitat. Les xifres avalen la percepció dels veïns que no n'hi ha per tant? Les dades recollides pacientment cada dia pel meteoròleg puigcerdanès Jordi Queralt des del barri de l'Estació evidencien que, efectivament, el gener ha portat la punta més freda a la vila en els últims catorze anys amb un registre de 13,6 graus negatius el dia 18, però que, amb la mateixa raó, grau amunt grau avall, Puigcerdà està habituada a viure hiverns amb temperatures al voltant dels 13 graus sota zero.

Després de la primera nevada del dilluns 16 de gener, la vall va viure un onada de fred rigorós. La neu va passar a ser gel i els informatius es van omplir d'imatges com la de l'estany de Puigcerdà gelat. El mateix que fa poc més d'un segle vivia el naixement de l'afició local per l'hoquei sobre gel. Més enllà dels registres ficticis d'estacions meteorològiques com la de l'aeròdrom de Das, situat al mig d'enlloc i a tocar del Segre, l'estació meteorològica urbana de Jordi Queralt va registrar una mínima de 13,6 graus sota zero. Es tractava de la temperatura més baixa a la vila des del gener del 2003, quan es va assolir una mínima de 14,5 graus negatius. Una anàlisi de conjunt, però, constata que el veí de la Cerdanya ja hi està habituat. De fet, és comú que en un mateix municipi es produeixin grans diferències de temperatura per situacions concretes com ara la cota del fred o una exposició més alta a un corrent de vent.



El febrer, mes de rècords

En el registre d'aquests últims quinze anys des de la temperatura anterior més freda que la d'aquest gener, s'observa que dels quinze anys des del 2003, deu, és a dir el 66%, la vila ha viscut temperatures per sota dels deu sota zero. Tan sols no ho ha fet en cinc. D'aquests cinc, quatre són consecutivament els últims, de manera que, d'una banda, des de l'any 2012 no es vivia un hivern amb un cop de fred tan fort i, de l'altra, que de la dècada que va de l'any 2003 fins al 2012, en tan sols un any la temperatura mínima rècord anual no va anar més enllà dels deu sota zero. En aquest cas, però, també s'hi va quedar en uns ajustats 9,7 graus negatius. El cas és que, com remarquen els padrins, pràcticament cada any, Puigcerdà viu una onada de fred que situa el termòmetre entre el nou i el 14 sota zero. L'estadística de temperatures des del 2003 fins al 2016 posa de manifest que el febrer s'està convertint amb diferència en el mes més gèlid. Dels catorze registres de les mínimes més fredes, quatre s'han produït el mes de gener i set, el de febrer. Curiosament, en tot el quinquenni que va del 2011 al 2016, ho ha estat el mes de febrer. Altres registres rècord s'han produït el desembre, l'any 2007; el novembre, l'any següent; o el març, l'any 2010.