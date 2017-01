La Cerdanya impulsa un pla per reactivar el sector agroalimentari

La Cerdanya vol que el sector agroalimentari faci una passa endavant i esdevingui una de les referències econòmiques i turístiques de la vall. De manera que sigui coneguda no tan sols per l'oferta d'oci i natura sinó també pels seus formatges, carns, melmelades i embotits. Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal ha creat una plaça laboral de dinamitzador del sector agroalimentari que durant cinc anys ha de coordinar i reimpulsar el sector.

El Consell ja ha incorporat una tècnica en qualitat d'agent de desenvolupament local (AODL) amb l'objectiu «d'estimular l'activitat econòmica i facilitar les vies de comercialització, expansió i creixement qualitatiu en aquest sector clau per als municipis de la comarca, així com proporcionar suport i assessorament en el camp». La tècnica aplicarà un pla d'acció «per a tot el teixit productiu i elaborador de productes locals i matèries primeres» de la comarca, segons han explicat des del mateix òrgan comarcal. En aquest sentit, el pla parteix d'una diagnosi que ja s'ha fet i que en les pròximes setmanes es presentarà oficialment en públic. La diagnosi exposa els actuals agents agroalimentari així com les seves potencialitats.

El responsable de Promoció Econòmica del Consell, Roger Molins, ha explicat que el pla permetrà «parlar amb elaboradors que produeixen matèries primeres, ramaders i productors i seguir unes estratègies establertes en un programa fet l'any 2015, i reactivar el sector». El pla del Consell es coordinarà amb el departament d'Agricultura, l'oficina comarcal del qual també porta a terme un programa de difusió de la producció agroalimentària ecològica. Molins ha apuntat que el repte és buscar «estratègies comunes» amb el mateix DAAR i les empreses del sector.

El responsable de Promoció Econòmica ha explicat que ara per ara la creació d'una marca local no és un objectiu a curt termini però que, de totes maneres, s'avaluarà en el transcurs de l'aplicació del pla: «és previst que s'avaluï però no diria que és un objectiu perquè potser es demostra que no és viable o que cal fer-ho d'una altra manera. Primer s'ha d'analitzar el mercat i el mateix sector, és una qüestió delicada». El pla de treball és previst per un any renovable fins a cinc anys, segons la intenció actual del Consell.