La Seu contractarà una empresa externa d´assessoria financera

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell tindrà una empresa contractada que li farà d'assessora financera. La junta de govern municipal ha aprovat les bases per a la contractació de l'assessorament financer, una mesura que forma part de la voluntat de l'equip de govern municipal «d'adjudicar a partir d'ara mitjançant concurs públic aquest tipus de serveis, fins i tot en casos en què no hi està obligat per llei, per tal de garantir-ne la màxima transparència», segons ha explicat el tinent d'alcalde d'Hisenda, Jesús Fierro. Des del consistori han apuntat que aquesta contractació és motivada per la necessitat de complir la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de l'Estat. El preu màxim de la contractació del servei és de 40.000 euros.

Entre les tasques que assumirà l'empresa contractada hi ha la revisió dels tancaments comptables i l'aplicació de la llei en la consolidació dels pressupostos, a més a més de l'assessorament en canvis normatius en matèria econòmica i financera, impostos i taxes. La mesura implica tant l'Ajuntament com les societats i patronats vinculats al consistori.