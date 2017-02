L´esquí nòrdic del Pirineu s´uneix en un pla de dinamització i promoció

L'esquí nòrdic de la Cerdanya i l'Alt Urgell vol fer un salt de qualitat quant a activitat dinamitzadora de l'economia local. Les estacions de les dues comarques s'han coordinat en el projecte Nordicat per reimpulsar les estacions de muntanya amb un pla conjunt de gestió i promoció. Hi han abocat bona part de les seves esperances de futur les estacions d'Arànser, Lles, Guils de Cerda-nya, Sant Joan de l'Erm i Tuixén-la Vansa.

El pla Nordicat l'impulsa el Consorci Alt Urgell-Cerdanya i té el suport del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic, els quals formen la marca Tot Nòrdic. Representants de totes les institucions implicades van presentar el programa aquest dimarts a l'estació d'esquí d'Arànser. L'objectiu de Nordicat és donar una empenta amb dinamització i promoció a les estacions d'esquí nòrdic a través de la coordinació de recursos i la difusió conjunta. Actualment les estacions estan pràcticament lligades a la loteria de les nevades, fins al punt que algunes temporades ni tan sols han arribat a obrir pistes per falta de neu natural, una situació que han superat les estacions d'esquí alpí amb la implantació de les xarxes de canons de neu artificial.

Els responsables de les estacions volen que les seves instal·lacions esdevinguin alguna cosa més que itineraris senyalitzats per fer esquí de fons. En aquest sentit, el repte és convertir les pistes en estacions de muntanya amb una oferta d'activitats de natura disponible tot l'any. Una de les primeres mesures de la iniciativa ha esta la modernització i actualització de la se-nyalística de les estacions per millorar-ne la visibilitat de cara a l'usuari i promoure la comercialització conjunta.

La presentació del projecte es va fer fet en un acte a Arànser que va tenir la presència del president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner, el de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, l'alcalde de la Seu i president de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic, Albert Batalla, així com responsables i representants del món local i les estacions de muntanya. L'acte va incloure una sessió d'esquí i passeig per les instal·lacions per presentar les novetats.