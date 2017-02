La Seu proposa descobrir cada estació amb un passeig sensitiu

La Seu ha ideat una nova proposta per acostar els veïns a l'entorn natural. Així, l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha presentat un nou cicle que engloba quatre itineraris-taller amb l'objectiu «que els seus participants visquin la natura amb sensitivitat cada estació de l'any», segons han explicat des del mateix Ajuntament.

El cicle es diu «Sentint les estacions» i serà a càrrec de Tània Giró. Es tracta d'una proposta adreçada a tots els públics per saber captar la natura per tots els sentits amb tècniques senzilles, segons han detallat els seus impulsors. Al taller es prepararan el sentits i la ment per poder entrar en contacte amb la natura amb plena atenció. La proposta inclou un itinerari a peu des de la Seu en què «es practicarà, s'experimentarà i s'explorarà la natura captant cada estació de l'any».

La primera sessió de «Sentint les estacions» es farà dissabte, 4 de febrer, a les deu del matí, en una sala del mateix Espai Ermengol amb «Sentim l'hivern». El preu de les sessions és de dos euros.