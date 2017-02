La Cerdanya presenta les seves accions locals a tècnics del Solsonès

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha organitzat per a dimarts vinent una visita a la Cerdanya a fi de coneixer les experiències de desenvolupament local i agroalimentari que s'hi porten a terme. En la visita hi prendran part diversos perfils tècnics i professionals com ara tècnics de l'Oficina Comarcal de Turisme del Solsonès, Turisme de Solsona, Turisme de Cardona i Turisme de Sant Llorenç de Morunys, delegats del Gremi d'Hoteleria del Solsonès, de la Fundació Cardona Històrica i guies de les mines de sal, d'entre d'altres. Durant la visita a la Cerdanya, que se centralitzarà a l'Hotel del Prado, gestors i professionals de la Cerdanya presentaran als seus col·legues del Solsonès les experiències d'emprenedoria local. Paral·lelament, els membres de Cuina Pirinenca de Cerdanya els oferiran un menú local per esmorzar i dinar. L'acte té el suport del Servei d'Ocupació de la Generalitat.