L'Agència Tributària Catalana obrirà una oficina a la Seu

L'Agència Tributària Catalana (ATC) obrirà una oficina a partir de l'1 de setembre amb 7 treballadors que es sumaran a la plantilla de l'ATC. El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha donat els detalls de la futura oficina territorial en una reunió aquest dijous amb l'alcalde de la Seu, Albert Batalla. L'oficina serà un dels quinze nous punts d'atenció i prestació de serveis al contribuent que l'Agència obrirà aquest any arreu de la geografia catalana, en el marc del desplegament territorial, i que se sumaran a les quatre delegacions que l'ATC ja té a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les dependències on s'ubicaran els nou espais de l'ATC a la capital de l'Alt Urgell seran ocupades en règim de lloguer per un període mínim de cinc anys, renovables cada any fins a un màxim de deu. La despesa anual per l'arrendament de l'espai està previst que sigui de 24.229,44 euros anuals

Salvadó ha explicat que aquest desplegament territorial respon a la voluntat del Govern de desenvolupar totes les funcions tributàries que li permet l'actual marc competencial i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana. En aquest sentit, ha apuntat que "el desplegament territorial ens donarà més proximitat a tots els territoris".

Les funcions que desenvoluparà l'ARC seran la recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb l'administració, com ara sancions de trànsit o deutes amb els ajuntaments. També gestionarà de forma directa i completa els impostos cedits, això és, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i successions i donacions, que actualment liquiden, a part de l'ATC, els registradors de la propietat. Salvadó ha manifestat que esperen sumar els registradors de la propietat a la seva plantilla de treballadors.

Els municipis que disposaran d'una d'aquestes 14 noves oficines de l'ATC, a banda de la Seu d'Urgell, són Barcelona (per cobrir l'àrea del Barcelonès Nord), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà, Figueres, Reus i Tortosa.