Puigcerdà converteix la Festa del Trinxat en un concurs de màscares

Puigcerdà escalfa l'ambient per la 22a edició de la Festa del Trinxat, que se celebrarà el dissabte dia 25 de febrer. L'Ajuntament ha considerat que calia aprofitar que aquest any la nit del trinxat coincideix amb la setmana de Carnestoltes per promoure una edició diferent de la vetllada, que ja va reprendre l'any passat el seu èxit tradicional assolint prop de 900 comensals. Així, la comissió que organitza la festa ha organitzat un gran concurs de màscares i ha fet una crida als assistents perquè s'hi sumin i converteixin el sopar en un gran carnaval venecià.

Des del consistori han argumentat que «aquest any, coincidint amb la setmana de Carnestoltes, es vol animar tothom a portar la seva millor màscara de gala. L'àrea de Joventut de l'Ajuntament s'encarregarà de preparar el racó més adequat del pavelló per poder captar els millors moments de la nit i deixar constància de les màscares més boniques i originals. A més a més, durant el ball de nit, es farà entrega de diferents premis, entre els quals a la taula més ben emmascarada i a la parella més elegant i que balli millor».

La Festa del Trinxat l'organitzen l'Ajuntament de Puigcerdà i el Patronat Municipal de Turisme, amb la col·laboració de l'associació gastronòmica Cuina Pirinenca de Cerdanya i de diversos restaurants de la vila i de la comarca, els quals son proveïdors del menú amb altres empreses col·laboradores.

En aquest sentit, Cuina Pirinenca ha tornat a introduir novetats en el menú principal que acompanyarà el trinxat. En aquesta ocasió, els cuiners cerdans oferiran als comensals un ou ecològic cuit a baixa temperatura amb sopa de ceba i un jarret de ral confitat amb llit de pera de Puigcerdà.

Els pastissers de la comarca també han anunciat l'aportació d'una creació per a les postres.



El tiquet s'encareix 2,5 euros

Una de les novetas de la nova edició de la Festa del Trinxat serà el preu. L'Ajuntament ha decidit aplicar un increment de 2,5 euros que eleva el preu del tiquet als 27,5 euros. En els últims anys l'Ajuntament havia decidit rebaixar el preu del tiquet fins als 25 euros per facilitar que la festa tornés a agafar embranzida, ja que a principi de la dècada havia quedat en 500 comensals.

El cartell de la Festa del Trinxat del 2017 és obra de l'artista i dissenyador gràfic Marc Monés.