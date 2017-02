El turisme de Lleida tanca el balanç del 2016 amb un augment del 7%

Les comarques de la demarcació de Lleida han tancat el balanç turístic del 2016 com el millor any dels últims vuit, segons ha fet públic el Patronat de la Diputació de Lleida. La millora ha comportat un augment tant del nombre de visitants com del de pernoctacions, segons es desprèn de les xifres oficials de l'enquesta d'ocupació turística de l'estat espanyol.

Segons aquest balanç, el resultat final de les dades d'ocupació de l'any 2016 als establiments de turisme reglat de la demarcació de Lleida xifra el nombre de turistes en 1.103.963 i les pernoctacions en 2.714.185, segons ha informat el patronat. Aquestes dades donen una mitjana d'estada de 2,46 dies per turista que va visitar les comarques lleidatanes. Les xifres situen l'increment produït l'any passat amb relació a l'any anterior en el 7,87 % en el nombre de pernoctacions i en el 7 % en el de visitants, ja que en aquell exercici les comarques de la demarcació van registrar 1.031.579 turistes i es van fer 2.516.262 pernoctacions.

Per sectors, l'increment més gran en el nombre de pernoctacions es va produir en el sector dels apartaments turístics, amb un agument del 29,64 % i 179.347 pernoctacions. En el segon lloc d'aquest rànquing es va situar el sector del càmping, que va augmentar el 12,77 % i va tancar l'any amb 592.456 pernoctacions. En tercer lloc es va col·locar el turisme rural, amb un incement del 10,88 % de pernoctacions respecte a l'any anterior, quan en van ser 220.130. En últim lloc, els hotels van augmentar el 4,13 % amb relació al 2015 i van registrar un nombre total d'1.722.252 pernoctacions. Quant a la xifra de turistes, l'increment més gran es va produir en el sector del càmping, amb un creixement del 15,63 % respecte a l'any anterior.