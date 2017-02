La neu i les gelades no aconsegueixen frenar la plaga de la processionària

Les nevades i l'onada de fred que ha viscut la Cerdanya i el Pirineu aquest mes de gener no han estat ni suficients ni en el moment adequat per frenar la plaga de processionària que afecta els pins. Si bé els experts han lamentat durant els últims anys que un dels factors que han fet créixer la població d'aquest insecte ha estat la consolidació de les temperatures càlides, el fred d'aquest mes de gener ha arribat amb les orugues del Pirineu encara a les bosses dels arbres, on suporten temperatures continuades per sota dels vint graus sota zero.

Els experts del departament de Medi Ambient han explicat que tan sols s'hauran vist afectades les poblacions de processionària situades en fondalades on el fred més rigorós ha estat més intens. La gran majoria de la població d'aquest insecte és, però, als boscos de la solana, de manera que el sol del dia ha tornat a escalfar les bosses i, per tant, el fred no les haurà afectat. El tècnic del departament de Medi Ambient a la Cerdanya, Paco Cano, ha explicat que en els pròxims dies es faran inspeccions als boscos per calibrar exactament la situació de la plaga després d'aquest episodi de neu i fred. Si les bosses són blanques, encara hi ha activitat a l'interior, i si són negres vol dir que els insectes han mort.

En aquest sentit, Cano ha remarcat que tècnics i agents rurals estan «expectants» per conèixer l'estat de la plaga. Es dóna el cas que en altres comarques més càlides del país les orugues havien avançat dos mesos la sortida de la bossa, que generalment es fa pels volts de març. La sortida la fan per enterrar-se a ter-ra. Tant si el fred ha agafat les orugues dins la bossa com a sota ter-ra, no les haurà afectat. Sí que ho haurà fet en aquells indrets en què el fred intens ha coincidit amb el desplaçament en processó. Al Pirineu, però, aquest avançament del cicle no s'ha produït.

Cano ha explicat que «en altres episodis hem tingut temperatures de quinze sota zero i no han matat la processionària... l'oruga és molt sensible al fred de les gelades nocturnes de final de setembre i octubre, abans de fer la bossa, però una vegada dins la bossa aguanta els vint sota zero».

En la mateixa línia, el responsable de Planificació de l'àrea de Medi Ambient i expert en la plaga, Jorge Heras, ha remarcat que «aquest fred ens hauria anat molt millor a la tardor, ara les orugues no moren a la bossa si no és que són en zones molt fredes i sense sol».