L'hospital de Puigcerdà fa una crida a la precaució per l'alt risc d'allaus

L'Hospital de Puigcerdà s'ha avançat a un possible cap de setmana d'accidents a la muntanya i, davant la nova arribada en massa de visitants i l'alt risc d'allaus aquests dies al Pirineu, ha llançat una campanya de conscienciació i crida a la prudència. L'equip mèdic del Transfronterer ha realitzat i difós una fitxa per avisar la població de les situacions de risc i informar-la de l'abast del perill al qual s'enfronta.

El Pirineu afronta un nou cap de setmana de gran afluència turística amb uns nivells de risc d'allaus de grau 3 sobre 5, que és estadísticament el més mortal perquè, si bé no és tan fort com el 4 i el 5, fa que molts excursionistes es confiïn i surtin a zones amb congestes de neu. Davant d'aquesta situació, l'hospital ha avisat que l'augment de les temperatures farà créixer aquest risc i ha demanat a la població que s'informi del mapa de riscos abans de trepitjar les muntanyes de la comarca. L'equip mèdic puigcerdanès ha recordat que el 90% de les allaus són provocades per les mateixes víctimes amb la seva activitat. En cas de sortida, els metges han advertit que és imprescindible portar material de seguretat com ara casc, DVA (detector de víctimes d'allaus), pala i sonda, i ha aconsellat que es practiqui el seu ús abans de sortir. En el cas que els excursionistes vegin arribar i siguin atrapats per una allau, n'han de fugir en direcció diagonal descendent cap a l'exterior. Si queden persones sepultades, el grup les ha de buscar com a mínim durant els 20 minuts següents abans de demanar ajuda externa. El 90% de les víctimes alliberades abans d'aquests 20 minuts sobreviuen. Després de 35 minuts de l'allau, la víctima sobreviurà en funció de si ha pogut crear una càmera d'aire. L'hospital ha remarcat que el 15% de les persones que es troben en una allau acaben morint, i el 18% resulten ferides. La principal causa de mort en una allau és el traumatisme cranial, amb el 50% dels casos. La segona és la hipotèrmia, amb el 30%, i la tercera l'asfíxia, amb el 20%.



Simulacre per formar el personal

La tasca de l'Hospital Comú de Cerdanya al voltant de les allaus no es limita a la promoció de la prevenció entre els excursionistes. Aquesta setmana els treballadors del centre hospitalari han participat en una jornada de formació transfronterera sobre rescat de víctimes d'allau. Membres dels equips del SEM i del SAMU han pres part en una simulació realitzada a Portè conjuntament amb Bombers i cossos policials.