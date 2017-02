La Cerdanya unificarà en un web turístic els vídeos i fotos dels pobles i les xarxes socials

Una vegada coordinades les oficines de turisme més importants de la vall, el Patronat Comarcal està treballant en la creació d'un nou entorn web en el qual la Cerdanya pugui unificar totes les fotos i vídeos que fan tant els municipis com els visitants i, així, oferir una gran plataforma d'informació actualitzada de tot el territori. Com la coordinació política, la modernització dels portals turístics era també una reclamació reiterada pels professionals del turisme de la Cerdanya.

El nou portal web, www.cerdanya.org, ja s'ha penjat en període de proves tot esperant que en les pròximes setmanes s'hi actualitzi la informació i s'acabin de polir algunes dades. Aquest nou espai s'ha de convertir pròximament en una plataforma perquè tots els municipis de la vall que pengen fotografies i vídeos als seus respectius webs, blogs i murs de les xarxes socials comparteixin també tot aquest contingut i, doncs, quedi unificat en un àmbit comú. Això serà molt àgil i pràctic per als visitants a la vall, que trobaran en un únic entorn tota la informació dels municipis cerdans amb els documents més actualitzats.

La tècnica del Patronat, Montse Coronas, assegura que «volem treballar les xarxes socials perquè tothom és bastant actiu però cadascú fa una mica la seva, de manera que farem una mena de manual d'estiu amb el qual cada vegada que algú pengi una foto del seu poble es pengi també per a la resta de la Cerdanya amb unes etiquetes comunes que posicionin la vall com a una única destinació... Així tothom mantindrà la seva identitat però hi haurà un paraigües comarcal que identificarà la Cerdanya com a destinació.»



Segon Happy Walking

Coronas ha explicat que en aquesta segona fase de posada en marxa del portal també s'inclourà un apartat amb imatges d'alta resolució per tal que els mitjans de comunicació les puguin utilitzar en la promoció de la Cerdanya. Aquesta nova política ha d'ajudar la Cerdanya a aprofitar la força que també tenen tots els muncipis per enfortir la marca comuna.

Paral·lelament al nou impuls de la promoció a través d'Internet, la Taula de Turisme de Cerdanya també ha aprovat recentment la convocatòria aquest any de la segona edició del Cerdanya Happy Walking, que a l'inici de l'estiu tornarà a proposar un cap de setmana de passejades i excursions guiades. També es reeditarà el programa «Cerdanya 19», amb serveis turístics a 19 euros.