La Seu redobla la promoció turística a través de les proves de ciclisme en ruta

L'Ajuntament de la Seu ha decidit mantenir la seva aposta per acollir grans proves no professionals de ciclisme en ruta com a eina de promoció turística de la ciutat. Tant és així que l'Ajuntament ha ratificat la participació de la ciutat per vuitè any consecutiu a la Transpyr, una prova ciclista que creua els Pirineus unint Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc, tant per a la modalitat de bicicleta de muntanya com per a la de bicicleta de carretera. Aquest any els organitzadors han estrenat la possibilitat de fer el recorregut per lliure durant tot l'any contractant serveis privats, de manera que a remolc de la prova la Seu podrà rebre ciclistes aficionats. Així ho han confirmat l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, i el director i el director tècnic de Transpyr, Francesc Sallent i Oriol Sallent, en un acte realitzat al consistori. La Seu rebrà la Transpyr Coast to Coast en la segona jornada de la prova, que se celebrarà el dilluns 12 de juny. Tota la maquinària de la prova s'instal·larà a la plaça dels Oms en l'etapa en què els ciclistes arribaran de Camprodon. La zona esportiva acollirà la sortida de la tercera etapa, el dimarts 13 de juny, quan la prova enfilarà cap al Pont de Suert en una etapa de 114 km, 3.200 metres de desnivell positiu i 2.885 de negatiu.