Una nova nevada a cotes baixes obliga la Cerdanya a tornar a netejar els vials

A la Cerdanya se li ha tornat a girar feina. Els car-rers, revolts i zones d'ombra de les carreteres són plens de neu una altra vegada. Una nevada a cotes baixes ahir a la matinada va tornar a cobrir la vall des de Llívia fins a Martinet amb un mantell blanc que es va situar entre els cinc i els deu centímetres segons la cota. El nou temporal va obligar ajuntaments, empreses i veïns ahir al matí a tornar a netejar els carrers i carreteres que just el dia abans havien quedat nets després de dues setmanes de presència de neu i plaques de gel.

La jornada de diumenge va portar pluja a la Cerdanya, fet que va acabar de fer desaparèixer la neu que encara quedava per molts racons i voreres dels nuclis urbans. Per primera vegada des de feia dues setmanes, la vall va recuperar el seu aspecte habitual amb els prats lliures de neu i els carrers i accessos sense piles de neu bruta. Poques hores després, però, una cua del temporal que va travessar el país va deixar neu una altra vegada al voltant de la cota dels 1.000 metres. Com que la nevada es va aturar a la matinada, els ajuntaments van poder netejar els carrers de seguida perquè a primera hora la comarca pogués recuperar la rutina, amb els accessos urbans oberts i les línies de transport escolar en marxa.

Puigcerdà va activar el protocol de neteja dels carrers amb els quinze treballadors de la brigada municipal, tres de la mòbil del Consell que l'ens comarcal va prestar al consistori i el personal de tres empreses privades contractades específicament per a l'operació. Les tasques prioritàrires van ser la retirada de neu i la distribució de sal a la trama central de la vila, i garantir l'accés a l'hospital, la residència, les escoles, punts d'entrada i sortida i carrers principals tant de Puigcerdà com dels nuclis agregats.

L'alcalde, Albert Piñeira, va remarcar que tot plegat s'havia pogut activar sense incidents. En l'episodi de neu del gener, Puigcerdà va arribar a contractar sis empreses de neteja dels carrers. Una vegada netejats aquests espais prioritaris, la brigada i les empreses es van centrar en les voreres més transitades. En aquest sentit, però, l'alcalde va recordar que «l'ordenança municipal de Puigcerdà, com la de tots els pobles, estableix que la neteja dels trams de les voreres és competència de cada veí», tal com històricament s'ha fet a la Cerdanya.