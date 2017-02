La Seu obre les inscripcions als tres premis de la rua de Carnaval

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert aquesta setmana el període d'inscripcions per participar en la rua de Carnaval de la ciutat, que acostuma a atraure moltes colles de joves de la capital alt-urgellenca i de la resta de la comarca. Segons ha informat el consistori, en la rua hi haurà tres categories: la infantil, que haurà d'estar formada per més de deu participants amb una majoria de joves de menys de 15 anys; la d'adults, que haurà d'estar formada per més de deu participants amb una majoria de més grans de 15 anys; i la xica, que la formaran colles de fins a deu membres de qualsevol edat. Els organitzadors han previst l'atorgament de tres premis en metàl·lic per a les categories de colla infantil i de colla d'adults. El primer premi serà de 200 euros; el segon, de 100 euros; i el tercer premi, de 75 euros. Pel que fa a la categoria de colla xica, només hi haurà un únic guanyador, amb 100 euros de premi. La rua se celebrarà el dissabte dia 25 a partir de les cinc de la tarda a la plaça de les Monges.