ERC no accepta els atacs de Piñeira i reclama els informes

La queixa al Síndic de Greuges que ha fet el grup d'ERC, a l'oposició de l'Ajuntament de Puigcerdà, vers l'equip de govern municipal del PDeCAT per no passar-li la informació econòmica que li demana des de fa quasi dos anys ha encès la disputa política a la capital cerdana, que estava en una aparent bassa d'oli des de fa un mandat i mig. El representant d'ERC, Raimon Ribas, ha negat l'acusació de l'alcalde, Albert Piñeira, segons el qual l'oposició no fa les seves funcions perquè no acudeix a les comissions ni es llegeix els comptes generals aprovats i que, per tant, no pot estar informat de l'economia municipal. Ribas ha emfatitzat que ERC manté la demanda d'informació i l'amenaça d'acudir als jutjats si el govern no l'hi tramet.

Ribas ha argumentat que a l'única comissió que no pot assistir és a la d'Urbanisme i que a les d'Hisenda, l'última de les quals es va celebrar el novembre, sí que hi va. Pel que fa a la resta, ha assegurat que ni tan sols s'han convocat, per la qual cosa ha titllat d'esbiaixada l'acusació que no va a les comissions informatives. El regidor d'ERC ha alertat que «jo sóc autònom i haig de treballar, no com l'alcalde, que fa deu anys que cobra com a diputat». Ribas també ha remarcat que «veient com s'ho ha agafat l'alcalde, haurem de mirar el detall de tots els comptes».

Per la seva banda, l'alcalde ha remarcat que tota la informació econòmica que demana el grup municipal d'ERC és als comtes generals que va aprovar el ple: «allà hi surt tot el que demanen, i els van aprovar». Sobre l'ultimàtum de l'oposició d'acudir als jutjats per ocultació d'informació, l'alcalde ha assegurat que no té cap inconvenient a tornar a enviar-li els comptes generals aprovats, la qual cosa ha remarcat, però, que «serà fer la feina dues vegades, i penso que no ens han de fer fer la feina dues vegades».

Piñeira ha remarcat que en aques comptes generals hi ha «fins a l'última factura... si volen informació de la Festa del Trinxat, per exemple, poden saber fins i tot quant costen les taules... Els comptes generals van estar un mes a exposició pública i no tan sols ningú no hi va presentar cap al·legació sinó que l'oposició hi va votar a favor, per això no entenc ara a què treu cap aquesta queixa». Ribas ha replicat que els comptes són tan sols del 2015 i no de la informació que volen.