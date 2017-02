La Seu agraeix als seus esportistes la promoció que fan de la ciutat a través de l'esforç

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha volgut donar públicament les gràcies als seus esportistes més destacats l'any 2016 per la tasca que fan en la promoció dels valors de l'esforç entre els joves i la difusió que indirectament fan de la capital alturgellenca. L'alcalde, Albert Batalla, va encapçalar un acte públic de reconeixement celebrat a la sala Immaculada i, conjuntament amb el regidor d'Esports, Isidor Alberich, va entregar una samarreta especial commemorativa. L'acte també va servir per recordar la figura de Pere Framis, membre del Club Cadí Canoe Kayak, que va traspassar fa unsmesos. Framis va ser un dels urgellencs que més van destacar en el foment del piragüisme a la Seu en els seus inicis. La major part dels esportistes homenatjats són de disciplines de piragüisme, i també n'hi ha de karate i de patinatge. Batalla va felicitar els esportistes per les seves victòries i els va agrair el fet de portar el nom de la Seu allà on competeixen.