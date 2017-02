Puigcerdà prova un terra calefactat que volen Mont-real, Edimburg i Tolosa

Puigcerdà serà el banc de proves d'un nou prototip de vorera calefactada antigelades que, una vegada s'evidenciï que és efectiu, s'instal·larà també en carrers de ciutats fredes d'arreu del món com ara Mont-real, al Canadà; Edimburg, a Escòcia; Östersund, a Suècia; i Tolosa, a França.

L'empresa catalana Access Safety està instal·lant als accessos d'Urgències de l'Hospital de Cerdanya aquest nou sistema de calefacció sostenible i barat que consisteix a posar en una profunditat de 15 mil·límetres una xarxa d'aigua escalfada a 25 graus a través d'un sistema d'aerotèrmia, que aprofita l'escalfor que hi ha a l'aire per molt fred que faci. Amb l'aigua a 25 graus passant pels tubs instal·lats a tocar de la superfície, la neu no s'hi queda i l'aigua no s'hi pot gelar.

Algunes de les principals novetats d'aquest sistema radiant exterior és, precisament, aquesta profunditat mínima, ja que generalment les calefaccions radiants estan a uns 6 centímetres sota terra; el material de la vorera, que serà d'un gres porcellànic amb una gran conductivitat; la poca temperatura de l'aigua, ja que per norma general aquest tipus de calefacció fa circular l'aigua a uns 60 graus; i l'escalfament de l'aigua a través de l'aerotèrmia, segons ha explicat el director general d'Access Safety, Carlos Fernández. Així, el cost de la calefacció de la vorera se situa al voltant dels cinc euros per metre quadrat durant tota la temporada d'hivern, quan el cost habitual d'un terra radiant comú és d'uns 60 euros per metre quadrat.

La iniciativa d'instal·lar aquest nou terra als accessos d'Urgències ha sorgit de la mateixa empresa, que el vol posar a prova per, després, instal·lar-lo a les altres grans capitals del món que els ho han demanat. Així, la instal·lació de la calefacció en aquesta vorera la pagarà íntegrament l'empresa. Es tracta d'una superfície de 150 metres quadrats.

Tant l'Hospital de Cerdanya com l'Ajuntament de Puigcerdà han mostrat el seu desig d'estendre el sistema a la resta d'accessos de l'hospital i a altres carrers de Puigcerdà que també pateixen les gelades. En el projecte també hi participen altres empreses especialitzades com Tellus Ignis, Grupo Abolafio i Mapei Iberia. Carlos Fernández ha assenyalat la importància per a l'empresa de posar en pràctica aquest sistema en un hospital que és referència europea pel fet de ser transfronterer, i, també, pel seu disseny arquitectònic.