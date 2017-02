Puigcerdà fracciona la construcció del centre cívic per pagar l'inici d'obres

L'Ajuntament de Puigcerdà ha posat a licitació la construcció del nou Centre Cívic i Esportiu per tal que es pugui començar a fer el més aviat possible i ha decidit fraccionar el procés de construcció en sis fases amb l'objectiu que es pugui acabar durant l'actual mandat, que finalitza d'aquí a dos anys. El nou equipament es farà unit a l'edifici de la pista de gel, la piscina i el poliesportiu.

Aquest mes de febrer el consistori posarà a licitació pública el projecte executiu del nou equipament una vegada l'equip de govern hagi acabat de dissenyar el projecte bàsic. Segons aquest disseny, l'edifici tindrà planta baixa i primer pis. En la planta baixa es farà una zona esportiva amb dos carrils de gel per acollir el cúrling, així com espais per a gimnàs i sales de fitnes. Aquesta planta baixa la gestionarà el Club Poliesportiu, com la resta d'instal·lacions esportives de la zona. Pel que fa a la primera planta, tindrà una gran sala polivalent d'uns 600 metres quadrats amb una platea retràctil i una caixa escènica de 150 metres quadrats per tal que pugui acollir els actes i activitats de les diverses entitats socials de Puigcerdà. Aquesta sala està cridada a alliberar també algunes de les jornades en què l'Ajuntament utilitza el Casino Ceretà a partir del conveni que manté el consistori amb la junta del Casino. L'equip de govern ha atorgat una especial importància a la sala polivalent perquè actualment Puigcerdà no en té cap i molts actes s'han de celebrar en espais més grans del que necessitarien, com ara el mateix Casino o el Museu Cerdà. L'Ajuntament ha dissenyat un procés de construcció en sis fases, amb tres per a cada una de les plantes. En els pròxims mesos s'iniciarà la primera, que consistirà en el moviment de terres i la construcció dels fonaments. Després es farà l'estructura i tancaments de la planta baixa, l'aixecament de l'estructura del primer pis, la col·locació de la coberta i el tancament i els acabats. El consistori ha dividit la construcció en fases perquè ara no té la disponibilitat dels diners, i l'haurà d'anar pressupostant a mesura que lligui la inversió i el finançament. El projecte preveu una inversió final que se situarà al voltant d'1,7 milions d'euros. El consistori analitza d'on anar aconseguint els diners, que hauran de provenir d'ajudes d'altres administracions. Per això l'equip de govern no pot definir ara un calendari concret d'execució i finalització de les obres.