El Govern reserva 765.000 euros per fer la terminal de bus de Puigcerdà

Gran passa endavant perquè Puigcerdà pugui tenir finalment una terminal d'autobusos tal com reclama el municipi i els usuaris des de fa anys. Paral·lelament a l'acord al que han arribat l'Ajuntament i Adif per la utilització dels terrenys triats, la Generalitat ha completat la seva part del pacte a tres bandes incloent als pressupostos per aquest any la partida necessària per pagar les obres. El Govern ha aprovat una partida de 765.000 euros per desencallar el projecte, el qual, doncs es podrà començar a executar en els pròxims mesos.

La inclusió de la partida ha satisfet els dirigents municipals, que esperaven des de fa anys tenir accés aquesta ajuda. La terminal d'autobusos és un equipament molt reclamat pels veïns, que han d'esperar els vehicles a cel obert també durant els mesos d'hivern a la improvisada parada terme de la plaça de Barcelona. Diversos estudis han situat Puigcerdà com una de les últimes capitals de comarca sense terminal d'aubobús. El pròxim pas serà l'aprovació per part del ple municipal d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbana per canviar els usus urbanístics d'uns terrenys que Adif té al costat mateix de l'estació.

Amb aquest canvi d'ús, l'ens ferroviari estatal podrà destinar a activitat industrial, i per tant treure'n un rendiment, a parcel·les colindants amb la zona de les vies de tren i el polígon industrial de l'Estació. En aquest sentit, el consistori i el departament d'Urbanisme veuen de bon ull requalificar els terrenys tal com demana Adif perquè s'adequa a l'entorn. Com a contrapartida, l'Ajuntament rebrà la cessió d'ús dels terrenys que queden a tocar de la mateixa estació pel costat sud, on el Govern hi aixecarà la nova terminal de transport per a viatgers. Una vegada el plenari municipal hagi aprovat incialment la modificació i Urbanisme li doni la conformitat definitiva, el consistori i Adif podran segellar el conveni de cessió dels terrenys, per la qual cosa l'equip de govern calcula que les obres podrien començar aquest mateix any. Paral·lelament a aquesta negocació a tres bandes, l'Ajuntament ha dissenyat el projecte arquitectònic, que contempla la construcció d'un edifici amb carrils de terme pels vehicles així com una àrea d'espera per als passatgers i una zona de serveis. L'edifici respectarà l'actual ordenació del carrer en dos nivells.