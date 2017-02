L'hospital transfronterer de la Cerdanya rep mig milió d'euros per millorar equips

Aquest 2017 serà un any de millores a l'Hospital de Cerdanya. Dins del seu procés estipulat des de l'inici d'implantació de tots els serveis mèdics necessaris, el centre hospitalari tornarà a gaudir d'una aportació econòmica pública que li permetrà consolidar el seu model assistencial transfronterer. La Generalitat ha aprovat una partida de 450.000 euros que serviran per millorar instal·lacions o adquirir maquinària nova.

Entre les àrees beneficiades de la partida hi ha el Servei de Farmàcia, amb 24.000 euros, i l'Àrea de Diagnosi per la Imatge, que rebrà una inversió de 97.000 euros. També rebran una partida de 20.000 euros l'àrea de Consultes Externes; de 3.000 euros la d'Urgències i de 35.0000 euros l'Àrea Quirúrgica. Segons han explicat els responsables de l'hospital, la part més significativa de les inversions, fins a un total de 213.000 euros, es destinaran a adquisicions o actualitzacions de software de suport a la gestió administrativa i assistencial. De la resta, 125.000 euros es destinaran a la compra de nous aparells d'electromedicina, com ara un monitor i respirador magnètic per a la sala de ressonància magnètica; 30.000 a la millora de l'eficiència energètica i 5.000 euros a mobiliari i petit equipament assistencial. Des de l'hospital han explicat que l'aportació de 450.000 euros forma part del pressupost anual, situat en els 20 milions, el qual va implantant tots els serveis per ordre de prioritat tècnica i assistencial.