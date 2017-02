Masella destina 40.000 euros a beques per a estudiants dels municipis on hi ha les pistes

Els joves estudiants d'Alp, Das i Urús estan de sort. L'estació d'esquí de Masella, amb domini esquiable als tres termes municipals, ha creat una beca per a estudis amb una aportació de 40.000 euros. Les beques de la Fundació Privada Bosch i Aymerich i Masella han estat dissenyades per «ajudar les famílies dels joves a sufragar el cost dels estudis de cicles de grau mitjà o superior i estudis universitaris de grau», segons han explicat els responsables de l'estació.

En aquesta primera edició, Masella ha repartit les ajudes a un total de 18 joves dels tres municipis, els quals s'han beneficiat d'una xifra mitjana d'uns 2.200 euros. Des de l'estació i la fundació Bosch i Aymerich han remarcat que les ajudes també han de servir per «compensar» el sobrecost que han de suportar els joves dels municipis del Pirineu pel fet d'haver de marxar lluny de la comarca per a cursar els seus estudis.

L'estació ha organitzat aquest cap de setmana un acte institucional per entregar les beques. En l'acte hi van prendre pres part els patrons de la fundació, els directius de Masella, els alcaldes dels tres municipis, així com una delegació de la Generalitat encapçalada pel secretari de Territori i Sostenibilitat, Ricard Font, i completada per Damià Calvet i Xavier Civit. Els directius de Masella han remarcat el seu desig que aquesta inversió serveixi perquè els joves locals tinguin una bona formació i així esdevinguin un actiu de futur per a la Cerdanya. Les noves beques neixen per consolidar-se els pròxims anys, segons han apuntat des de Masella. Per accedir-hi, els joves dels tres municipis han de presentar la seva sol·licitud i complir uns requisits pel que fa al grau dels estudis i les seves qualificacions.

Cinquantenari de Masella



L'entrega de les noves beques han esdevingut el tret de sortida dels actes de commemoració del cinquantenari de Masella, estació que es va inaugurar la temporada 1967-68. Per aquest motiu el camp de neu està preparant un programa d'actes que se celebraran principalment durant la temporada que ve.