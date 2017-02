Puigcerdà fixa en 525.000 euros el cost de la plaça Barcelona i n'aprova la reforma

L'equip de govern de Puigcerdà ha tancat el projecte executiu de la nova plaça de Barcelona amb la imatge definitiva. El projecte remodelat, però, ha tingut un notable increment de pressupost, dels 325.000 de la idea inicial als 525.000 de l'última proposta. 200.000 de diferència per assumir les millores.

L'alcalde, Albert Piñeira (CiU), ha explicat que les obres es podran assumir perquè l'Ajuntament de la capital ceretena té sobre la taula una subvenció de la Generalitat de 400.000 euros per pagar la reforma. La resta, 125.000, el govern local ja ha assumit que l'haurà de pagar de fons propis.

L'equip de govern (CiU) ha previst aprovar durant aquest mes de febrer el projecte executiu per tal que el mes de març es pugui dur a terme el preceptiu període d'exposició pública. Després d'aquesta exposició s'hauran de resoldre les al·legacions, si n'hi ha, i tot seguit l'Ajuntament convocarà el concurs públic per licitar les obres. Si el calendari es compleix, les obres haurien de començar abans de l'estiu.

Piñeira ha remarcat que es tracta d'una de les actuacions «més importants del mandat municipal perquè és segurament un dels espais urbans més concorreguts de Puigcerdà que no s'ha tocat des fa dècades i per tant ja li toca». El termini d'execució de les obres és de tres mesos, de manera que la remodelació podria estar acabada entre l'estiu i la tardor.

Amb el projecte que s'ha aprovat per a la nova plaça Barcelona es vol que aquesta sigui la porta d'entrada al centre comercial de vianants, tot i que és, justament, un dels punts de la vila on hi ha més trànsit de vehicles. Per fer aquest trànsit entre el cotxe i l'anar a peu, s'ampliaran les voreres tant del costat del Casino Ceretà com de la resta de carrers que hi conflueixen i es construirà una rotonda amb una font ornamental al centre.

En aquest sentit, l'alcalde Piñeira ha definit la remodelació com un projecte que «ha de servir per embellir aquest espai urbà, reduir barreres arquitectòniques i reordenar els espais de vianants i vehicles». Platar arbres a la zona arbrada, soterrar les línies elèctriques i la millora de l'accés al centre històric de Puigcerdà figuren també entre els objectius. El centre es considera que està bé urbanísticament, però li cal una millor entrada.