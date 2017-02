La Seu negociarà amb Saba una rebaixa del preu de les zones blava i verda del centre

La Seu d'Urgell rebaixarà la tarifa de la zona blava, i també la verda, en els pròxims mesos. Abans de quatre setmanes els grups municipals de l'Ajuntament han de consensuar una nova proposta de tarifes o de replantejament general de la zona blava i renegociar-ho amb l'empresa concessionària, Saba.

Actualment la zona verda, la més cèntrica, costa 1,25 euros l'hora i mitja i la blava, a l'eixample, 2,35 euros les tres hores. Així ho ha aprovat el consistori a través d'una moció presentada pel grup de Compromís X la Seu. Actualment el consistori paga 124.850 euros cada any a l'empresa per les 550 places blaves i verdes d'aparcament que hi ha al carrer.

Des de Compromís han argumentat que «l'Ajuntament no ha de tenir afany recaptatori, sinó utilitzar l'eina de la zona blava per garantir una rotació adequada de l'aparcament on hi ha més afluència de gent i on predominen els comerços». El grup de l'oposició ha remarcat que ara és més necessària que mai la reducció de la tarifa d'aparcament atesa la irrupció de la nova gran superfície del Mercadona i les seves 300 places gratuïtes.