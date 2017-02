Puigcerdà esgota els tiquets pel Trinxat disset dies abans

Nou èxit de convocatòria de la Festa del Trinxat de Puigcerdà. La gala ha consolidat, i fins i tot millorat, la gran acceptació que ha tingut en els últims anys fins al punt que ja ha tancat la venda de tiquets i ha obert la llista d'espera. La venda es va obrir el dia 30 de gener i el dia 8 de febrer ja havia venut els 800 tiquets del públic general, als quals se sumaran els 150 d'autoritats i convidats. Amb aquest nou èxit, que trenca definitivament la dinàmica a la baixa que va viure la gala a principi d'aquesta dècada, Puigcerdà s'assegura una Festa del Trinxat, el dissabte 25, amb uns 950 comensals al pavelló poliesportiu.

Una de les claus per tornar a aconseguir aquesta dèria per no quedar-se sense lloc a la festa ha estat, segons apunten els organitzadors, el fet que l'Ajuntament hagi llançat una crida als assistents a aprofitar que coincideix amb el cap de setmana de Carnestoltes per convertir el sopar en un gran concurs de màscares venecianes i, així, fer especial aquesta 22a edició. Tant és així que alguns dels comensals puigcerdanencs fins i tot han passat per l'oficina de turisme, on es compren els tiquets, amb la màscara que han preparat. Igualment, molts dels que les compren via telèfon han explicat als tècnics de l'oficina que pensen participar en el concurs.

D'aquesta manera el consistori dotar aquest any el sopar de l'aire de festa, misteri i elegància del Carnaval de Venècia, segons ha explicat la regidora de Turisme, Montse Dolcet. L'Ajuntament ha anunciat premis a les màscares més originals en categories que inclouran les millors parelles i les millors taules en conjunt. D'altra banda, els organitzadors adequaran un racó del pavelló amb un muntatge on els assistents es podran fotografiar amb les màcares. L'èxit d'inscripció al sopar ha arribat a pesar que l'Ajuntament hagi decidit aquest any incrementar 2,5 euros el preu del tiquet, situant-lo, doncs, en 27,5 euros.

Novetats gastronòmiques

Entre les novetats gastronòmiques de la Festa del Trinxat, aquest any els cuiners de Cuina Pirinenca prepararan un ou cuit a baixa temperatura amb sopa de ceba i un jarret de ral confitat amb llit de pera de Puigcerdà. També com a novetat, aquest any tant la col d'hivern de la Cerdanya per fer el trinxat com l'ou seran ecològics i produïts a la vall.