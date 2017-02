El foc a la Cerdanya entra per la xemeneia

Els últims hiverns les sortides dels Bombers a la Cerdanya són cada vegada més freqüents. No hi ha cap setmana que els cossos de Puigcerdà, Alp o Bellver no hagin de sortir corrents per l'alerta d'un nou foc en una casa. Els Bombers, però, ara saben que amb tota probabilitat es tractarà d'una actuació que repeteixen un cop i un altre: l'encesa de les xemeneies, un factor que tradicionalment no succeïa perquè les cases eren fetes d'una altra manera i els propietaris sabien que calia mantenir les xemeneies netes.

Efectivament, bombers i experts en instal·lacions de la llar han avisat que les dues grans raons de l'actual proliferació de focs domèstics a les teulades de moltes cases, la majoria de les quals són segones residències, són, d'una banda, la mala construcció de les residències, i, de l'altra, el poc o nul manteniment que en fan els propietaris. Aquesta situació es repeteix a tot el Pirineu. En aquest sentit, el cap de la Regió d'Emergències de les comarques de Lleida, Jordi Solà, ha explicat que en moltes d'aquestes cases de segona residència del Pirineu la xemeneia està mal aïllada i posada de manera que toca directament materials inflamables, com ara les bigues de fusta o altres elements estructurals de l'edifici. Així, durant l'any 2015, els Bombers del Pirineu van actuar en 171 incendis en edificis, i a l'Alt Urgell fins i tot hi va morir una persona. D'aquestes intervencions, 51 van ser a la Cerdanya i 33 a l'Alt Urgell. L'any 2016 els incendis també van superar els 130. Les xifres a escala nacional donen una imatge de la multiplicació dels casos. En poc més d'una dècada, els incendis domèstics s'han doblat a Catalunya. L'any 2000 la Generalitat en va registar 492, mentre que el 2013 en van ser 1.014. Aquestes xifres s'han mantingut en els últims anys i durant el 2015 van ser també un miler.

Solà ha remarcat que cal tenir en compte alguns aspectes a l'hora d'encendre el foc que poden influir en la creació d'una capa de resina a la xemeneia, que fa que finalment s'encengui amb l'acumulació de calor. Aquests consells són evitar l'ús de líquids inflamables i llenya verda, així com posar massa troncs. Igualment, també és aconsellable cremar fusta de l'anomenada neta, com ara la d'alzina o roure, i en canvi evitar al màxim la de pi, que és coneguda com fusta bruta perquè el seu fum embruta molt la xemeneia i, doncs, és més propícia a fer-la cremar.

Un altre dels grans consells és mantenir neta la xemeneia fent-ne una neteja després de cada hivern. Pel que fa a la construcció, els Bombers recorden que és convenient aixecar les xemeneies de manera que quedin aïllades d'altres elements de l'edifici, sobretot si són inflamables, com ara les bigues de fusta o el parquet, que sovint toquen en creuar diversos pisos. Per tal d'incrementar les mesures de seguretat i difondre els bons usos davant del foc, els Bombers de la Generalitat inclouen en el seu portal a Internet un apartat de consells que van dirigits tant a particulars com a constructors de cases.

El cap de setmana passat van cremar dos edificis a la Cerdanya per culpa, també, de l'encesa de xemeneia. I els pròxims mesos n'hi haurà més casos si no és que, tal com demanen els experts, es torna al seny històric en la construcció i la gestió del foc. La solució és ben a tocar. Cada any hi ha més empreses i professionals de la Cerdanya i el Pirineu en general que es dediquen a la neteja de xemeneies, que hi accedeixen tant per la llar de foc com per la teulada. El problema, apunten alguns dels experts, és que molt sovint el veí de segona residència desconeix aquesta problemàtica perquè no li ha estat transmesa pels seus pares, com sí que passa al Pirineu, i, doncs, es limita a encendre la llar sense cap tipus de coneixement sobre el foc.