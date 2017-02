La Cerdanya alerta que ja no queda primera residència

La recuperació del sector de la construcció al país està portant a la Cerdanya la repetició del mateix patró que va seguir abans de la crisi de fa una dècada. La comarca té els preus d'obra nova més cars del país, amb una mitjana situada en els 2.100 euros el metre quadrat i unes finques d'alt nivell que poden superar els 5.000 euros el metre quadrat. Aquesta posició dels preus està condicionada novament pel fenomen de les segones residències. Des del sector immobiliari han alertat que aquest encariment de l'obra nova i l'auge dels lloguers per temporada, que, seguint el corrent de l'obra nova, també enfila els preus, aviat tornaran a deixar la comarca sense habitatge per viure-hi tot l'any. El parc de 2.300 habitatges de lloguer que hi ha a la vall segons l'última anàlisi de l'Idescat, és a tocar del col·lapse, segons alerten des del sector.

La revifada de l'economia dar-rere el sector immobiliari està conduint la vall a un estancament del sector centrat exclusivament en la segona residència, la qual cosa obligarà els ajuntaments a preveure de nou la construcció d'habitatge protegit, tal com va passar just abans de la crisi, quan els primers anys 2000 els consistoris omplien les noves zones urbanes de pisos a preu social. La tècnica de la immobiliària Activa Cerdanya, Montse López, ha apuntat que «si els ajuntaments no es posen les piles, l'any que ve podríem tenir problemes seriosos, perquè ja se n'estan produint alguns. Els pisos de lloguer per a tot l'any van molt buscats». Això és així perquè els propietaris d'habitatges de la Cerdanya s'estimen més llogar-los per temporada. A l'hivern, per exemple, un habitatge d'uns 100 metres quadrats pot rendir 900 euros al mes entre el novembre i el març, i a l'estiu, fins a 1.200 els mesos de juliol i agost. Els llogaters que viuen a la vall, en canvi, busquen preus per sota dels 500 euros perquè el sector comercial i de serveis està pagant sous generalment no superiors a 800 euros, segons apunten des del sector immobiliari. L'auge del lloguer per temporada va fer que l'estiu passat fins i tot es lloguessin pisos el juny. Els propietaris d'habitatges també prefereixen el lloguer per temporada perquè es cobren tots els rebuts per avançat i, a sobre, poden accedir i fer ús de la propietat entre les dues temporades turístiques.