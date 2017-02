Petit terratrèmol de 2,5 graus a l'Alt Urgell

Un petit terratrèmol de 2,5 graus a l'escala de Richter ha sacsejat aquesta mitjanit l´Alt Urgell, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme s´ha produït a les 00.04 hores d´aquest diumenge i l'epicentre s'ha localitzat a la població de Noves de Segre, dins el terme municipal de les Valls d´Aguilar, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). El terratrèmol no hauria fet cap dany material i no ha estat percebut a la zona. De fet, no s'ha registrat cap trucada al telèfon d'emergències 112. L'últim sisme a Catalunya s´havia produït el passat 15 de gener entre Ogassa i Camprodon, al Ripollès. Va ser de 2,2 graus a l'escala de Richter i tampoc va ser percebut.