Quart terratrèmol en dos dies a l'Alt Urgell

L'Alt Urgell ha registrat aquest dilluns dos terratrèmols, de 3,3 i 2,2 graus, els quals se sumen als dos que hi va haver diumenge. En cap dels casos, però, s'han registrat danys materials ni personals, segons Protecció Civil. S'ha emès una prealerta del Pla SISMICAT.

El sisme de magnitud 3,3 s´ha produït a les 12.09 hores amb epicentre a les Noves de Segre (Les Valls d´Aguilar), d´acord amb les dades facilitades per l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El terratrèmol s'ha produït en superfície.



Aquest matí ja hi havia hagut un sisme de 2,2 a la mateixa zona, a Noves de Segre a prop de la Seu d'Urgell. Ahir, diumenge, n´hi va haver dos més, a les 12.05 del migdia de magnitud 2,8 a la mateixa zona i un la matinada de dissabte a diumenge de 2,5, també a la mateixa zona, segons informacions de l´ICGC. Cap d´ells tampoc va produir danys.



Respecte el darrer sisme, Protecció Civil de la Generalitat també ha estat informat que el sisme ha estat percebut a algunes poblacions de la zona com les Valls d´Aguilar i el telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha rebut la trucada d´un ciutadà informant que l´havia percebut a Ribera d´Urgellet.



Protecció Civil ha contactat amb els municipis de les Valls d´Aguilar, Ribera d´Urgellet, Organyà i la Seu d´Urgell. En aquests moments, no es té constància que hagi causat danys personals ni materials.