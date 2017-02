Cerdanya i Alt Urgell creen un pa propi amb formatges Cadí

Forners i restauradors de l´Alt Urgell i la Cerdanya en una jornada de feina per a l´elaboració del nou pa

El dia 14 de març la Cerdanya i l'Alt Urgell tindran el seu pa. Un pa plantejat com un producte autòcton creat a partir dels formatges Cadí i Urgèlia i la mantega que també sota la marca Cadí s'elabora amb la llet recollida diàriament a les dues comarques.

El Trenat de formatges serà un pa de 180 grams tipus barreta amb dues masses trenades, una de les quals feta amb formatge Urgèlia i l'altra amb formatge i mantega Cadí i farina de malta, que li dóna un color més fosc i una aparença molt específica. El nou pa té un gust suau, intens i aromàtic que de seguida recorda el formatge, gust que després queda en boca, segons ha explicat el president del gremi de forners de les comarques de Lleida, Manel Llaràs, que l'ha impulsat. També han participat en el projecte la Cooperativa Cadí, la Diputació i l'Ajuntament de la Seu.

El pa es podrà trobar de moment en 12 forns i restaurants sobretot de la Seu, l'Urgellet, altres poblacions del sud de la comarca, Martinet i Bellver de Cerdanya. Llaràs ha remarcat que el projecte queda obert perquè s'hi vagin afegint més forns i restaurants. Del pa també se'n farà una barreta de 60 grams per als restaurants. S'embolicarà amb un embalatge específic que també servirà per fomentar-ne la promoció com un element del territori i es posarà a la venda el dia 14 de març coincidint amb la festa de la Constitució a Andorra, en què l'Alt Urgell i la Cerdanya s'omplen d'andorrans.