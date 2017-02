La residència de Puigcerdà aplica un model d'atenció basat en el desig del pacient

La Residència Sociosanitària de Puigcerdà ha consolidat un model d'atenció sociosanitària personalitzada que té com a finalitat posar el pacient com a centre indiscutible de la relació amb els professionals sanitaris, i així s'ofereix un servei més humanitzat i sensible a les característiques de cada persona. Gràcies a la iniciativa de l'institut Pere Borrell i la col·laboració de l'Ajuntament, la Fundació Hospital de Puigcerdà i el transfronterer, ara els professionals sociosanitaris explicaran la seva experiència a la resta de la Cerdanya en unes jornades obertes a tothom.

El model té el nom Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) i implica tots els professionals mèdics i sociosanitaris que intervenen en l'atenció als malalts i la gent gran. La coordinadora de la residència, Montser-rat Bros, ha explicat que el model es tradueix en una actitud en què «hem de tenir cura de les persones preservant els seus drets, dignitat i qualitat de vida».

Amb aquest model, el pacient dóna sempre la seva opinió del que li agrada i el professional s'hi adapta en una atenció «coproduïda». La coordinadora ha afegit que aquest respecte va més enllà dels gustos i que es tenen en compte els valors, creences i costums de cada persona. Bros ha explicat que a la pràctica aquest paradigma d'atenció sociosanitària es tradueix en el dia a dia en cinc grans eixos de bones pràctiques: l'exercici del dret de les persones; la seva participació; el benestar psicoafectiu; l'organització professional per afavorir que els pacients puguin prendre les seves pròpies decisions; i la integració a la comunitat.

En aquest sentit, les jornades que ha organitzat l'institut Pere Borrell formen part d'aquesta integració en la societat cerdana, ja que els professionals sociosanitaris hi demanaran la implicació de tothom, tant pacients com professionals, estudiants i familiars.

La Residència Sociosanitària va posar la llavor del nou model fa dos anys i ara el considera implantat, per bé que Bros ha alertat que la feina cal renovar-la i ampliar-la cada dia amb nous conceptes com ara la privacitat en el tractament de la informació o la de les cures personals que rep cada pacient. El resultat és un tracte més «humanitzat». Les jornades, que es faran el 7 de març al Museu Cerdà, han de servir per «donar a conèixer el model d'AICP i les bones pràctiques per avançar en aquesta línia», assegura Bros.