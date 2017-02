ERC tensa la corda amb Piñeira i li exigeix també dades de tots els judicis

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà no tan sols no pensa cedir en la seva amenaça d'acudir als jutjats si l'equip de govern (PDeCAT) no li entrega tota la informació que li ha demanat, sinó que ara ha entrat una nova petició, i en vol tenir resposta abans de dilluns que ve. ERC vol tenir tota la relació de litigis judicials que ha hagut d'afrontar l'Ajuntament o que encara té oberts, així com les despeses que han generat a les arques municipals.

El grup de l'oposició no es refia que l'Ajuntament no estigui amagant possibles denúncies, judicis o fins i tot sentències en contra davant treballadors, empreses externes o subministradors de serveis, per la qual cosa ha entrat una demanda d'informació al registre municipal. El cap del grup municipal, Raimon Ribas, ha avisat que en aquesta ocasió el partit li concedirà els cinc dies de marge que marca la llei espanyola, de manera que si dilluns d'aquesta setmana que ve el grup no té tota la informació requerida, ho denunciarà. Ribas ha remarcat que «volem tenir la radiografia del que hi ha, dels litigis que té oberts i dels que ha tancat; el problema ara és que no se sap i, per tant, l'oposició no tenim ni idea dels casos ni del que s'ha resolt o del que ha hagut de pagar... com que no en sabem res, hem demanat tota la relació».

El grup d'ERC va entrar la demanda diumenge passat i s'ha fixat un termini de cinc dies laborables per obtenir la resposta.

«Pot estar prevaricant»

Pel que fa a la demanda d'informació que va fer el partit fa dues setmanes sota l'amenaça de denunciar el silenci de l'equip de govern als jutjats, Ribas ha emfatitzat que espera que l'alcalde cedeixi i la hi trameti perquè, en cas contrari, «estaria caient en un cas de prevaricació, perquè des del moment en què ell sap que si no ens tramet la informació el podem denunciar, està prevaricant perquè sap el que pot passar i no ho soluciona i consenteix que es posi la denúncia». El portaveu de l'oposició ha remarcat que «si no tenen res a amagar, per què no es publica? No és tan difícil, és un tema de voluntats».

Fa dues setmanes el grup d'ERC va denunciar que l'equip de govern no li dóna un volum de fins a nou demandes d'informació que li reclama des de fa mesos. La informació fa referència a partides pressupostàries «massa genèriques», així com a despeses en serveis i esdeveniments.