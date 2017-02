Escoles i col·lectius de la Seu omplen la ciutat de màscares durant el Carnaval

La Seu d'Urgell s'ha proposat viure una edició diferent del Carnestoltes i, en col·laboració amb escoles i col·lectius de la ciutat, ha confeccionat i penjat pels carrers 80 màscares gegants amb diferents missatges de tipus festiu i reivindicatiu com ara «Joves per l'ocupació». Segons ha explicat l'Ajuntament, aquests màscares guarniran el municipi al llarg dels pròxims dies i «volen servir per animar veïns i visitants a participar en els actes programats».

En aquest sentit, la regidora de Festes i Tradicions de l'Ajuntament, Sílvia Iscla, ha destacat el fet que les màscares han estat fetes per diversos col·lectius i escoles de la ciutat: «ha estat una de les novetats d'enguany, que ha tingut molt bona resposta i implicació d'associacions i entitats, i els ho agraïm».

El gruix central de la festa es viurà dissabte a la tarda amb la rua i la festa amb concurs de disfresses a la sala polivalent de la zona esportiva, ja al vespre.