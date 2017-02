La classe política se suma a la dèria per la Festa del Trinxat

Paral·lelament a l'èxit de públic que ha aconseguit recuperar la Festa del Trinxat, que aquest any pot superar els 900 comensals, la classe política local, comarcal i nacional també ha tornat a fixar la gala puigcerdanesa en el seu calendari d'actes ineludibles per fer país i estendre la seva massa de votants. Després d'uns anys de sequera política a les taules presidencials del Trinxat, l'organització s'ha vist obligada a repetir i ampliar, com ja va haver de fer l'any passat, el trencaclosques del protocol de les taules VIP.

El servei de protocol de l'Ajuntament bull aquests dies amb les confirmacions d'últim minut. A hores d'ara ja hi han confirmat l'assistència el vicepresident del Parlament, José María Espejo; el síndic general d'Andorra, Vicenç Mateu; els presidents dels grups parlamentaris catalans de Junts pel Sí, Jordi Turull; Ciutadans, Inés Arrimadas; Partit Popular, Xavier Garcia-Albiol, el conseller de Cultura, Santi Vila; la delegada del Govern a l'Alt Pirineu, Rosa Amorós; els senadors per CDC i ERC, Maite Rivero i Jordi Martí; el senador de l'estat francès en representació de la Cerdanya, François Calvet; així com autoritats locals i comarcals.

També hi assistiran dirigents del món econòmic, social i judicial, com ara el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, i el president de l'Audiència Provicinal de les comarques gironines, Fernando Lacaba.

Com és habitual, les principals autoritats polítiques passaran per l'ajuntament abans d'iniciar-se el sopar per ser rebuts institucionalment per l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i signar al llibre d'honor de la vila.

Quant a l'organització del sopar, el Patronat de Turisme manté la venda de tiquets tancada davant la vertiginosa venda de les 850 entrades i amb una llista d'espera d'unes 30 persones pendents de baixes d'última hora. La incorporació de les autoritats i convidats institucionals farà superar amb tota probabilitat els 900 comensals.

Al pavelló poliesportiu els operaris fan aquests dies els últims retocs a la instal·lació de les taules rodones, l'escenari on es farà el ball posterior, així com els elements complementaris, com el racó fotogràfic on aquest any desfilaran els convidats amb màscares per participar en el concurs convocat per l'organització.