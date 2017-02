El Tren Groc surt de via morta en campanya

Nova etapa d'optimisme per al Tren Groc, un dels grans actius turístics, i també de transport, de la Cerdanya. El popular Canari, tal com se'l coneix a l'Alta Cerdanya i el Conflent, comença a sortir de la via morta en què semblava estar condemnat per culpa d'unes instal·lacions i una estructura ferroviària obsoleta. Els nous dirigents de la també nova regió de l'Occitània han visitat aquesta setmana el Pirineu i han anunciat un compromís per restaurar-lo i dotar-lo de les inversions que necessita. El Comité d'Usuaris, l'ànima i braç lluitador del tren, s'ha felicitat pel nou rumb.

Durant la visita, en la qual la presidenta de la regió va coindicir amb manifestants que reclamaven amb pancartes la supervivència del tren, Carole Delga va anunciar la voluntat de l'Occitània d'invertir ja aquest any nou milions d'euros per modernitzar la línia. Igualment, la política de Tolosa, que és ara la nova capital regional de referència per a la Cerdanya, el Capcir, el Conflent i el Rosselló, es va comprometre a executar un pla d'acció de quinze anys que garanteixi un servei de transport públic per als veïns de tota la zona, incloent-hi la infraestructura del Tren Groc. Sobre el compromís plana, però, un dubte: es tracta d'una promesa perquè França està en precampanya?

En aquest context, la dirigent de la regió va remarcar que el seu objectiu és fer un inventari de l'estat actual del material ferroviari per tal de millorar-lo, actuar sobre la qualitat del servei i el disseny d'un quadrant d'horaris i freqüències que tingui en compte el servei públic als veïns i el turístic als milers de visitants que rep cada any. Paral·lelament, Delga va prometre la creació d'una comissió que també vetllarà per evitar l'amenaça d'una privatització de la línia i la conservació dels llocs de treball, que són també els principals maldecaps per als actuals treballadors del Canari. En aquest nou horitzó del Tren Groc hi prendran part també l'estat, el departament regional, la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) i el Parc Natural dels Pirineus Orientals. Carole Delga va fer saber durant la seva visita, i se'n van felicitar posteriorment nombrosos veïns a les xarxes socials, que el seu govern veu en el Tren Groc un dels elements clau en l'economia local i, alhora, un dels símbols del Pirineu català a pesar que aquesta denominació hagi quedat eliminada de la nomenclatura de la nova regió. Davant d'aquest compromís, el Comitè d'Usuaris del Tren Groc ha mostrat la seva satifacció, no tan sols per les paraules del primer càrrec de la regió sinó pel fet que el mateix comité formarà part de la comissió que vetllarà per les noves inversions. En aquest sentit, els responsables de l'associació han avisat que pensen esdevenir una «força construtiva». El comitè ha demanat en reiterades ocasions una inversió d'uns 150 milions d'euros per modernitzar la línia i, alhora, mantenir-ne l'aspecte antic que fa turístic el tren.

Ara tan sols queda esperar si l'anunci de la presidenta de la regió té fonament o es tracta de la primera de les promeses electorals que sentirà el poble fins a les presidencials de maig.