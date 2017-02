La Cerdanya impulsa la gestió forestal amb avió i raigs làser

La Cerdanya ha finalitzat un estudi per a la implantació d'un nou sistema de gestió forestal que permetrà utilitzar vols aeris i tecnologia amb raig làser per determinar les variables que condicionen la regulació dels boscos.

Aquesta nova tecnologia és especialment viable a la Cerdanya per les característiques de la seva massa forestal, formada per un únic substrat en els seus boscos de pi roig o negre. L'estudi «Noves tecnologies aplicades a la gestió forestal» ha analitzat com aplicar la tecnologia LIDAR a les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Ripollès en col·laboració amb els gestors forestals de cada territori. Segons han explicat des del Consell Comarcal de la Cerdanya, l'estudi conclou que mitjançant aquesta tecnologia es poden fer les tasques tradicionals de gestió dels boscos amb una despesa molt menor i uns resultats molt més fiables. Així, els seus responsables han explicat que «l'anàlisi econòmica ha determinat que la tecnologia LIDAR és viable a partir de 100 hectàrees si hi ha un sol estrat i a partir de 350 ha si hi ha dos estrats; per això es recomana la combinació d'aplicació del mètode clàssic i LIDAR en aquelles forests amb un estrat principal, on aplicarem el mètode LIDAR, acompanyat d'estrats més petits, on aplicarem el mètode clàssic d'inventariació. A mesura que augmenta la superfície, el cost de l'inventari LIDAR disminueix. Per a superfícies superiors a les 800 ha pot arribar a ser el 39% inferior».