El trinxat venecià acarona els mil plats

Puigcerdà va viure dissabte a la nit una Festa del Trinxat especial. Per sempre més es recordarà aquesta edició, com a mínim, per dos factors. D'una banda, l'ambient festiu específic que s'hi va crear amb les màscares que els organitzadors van demanar als assistents de portar per convertir la nit, que aquest any coincidia amb el Carnaval, en una gala de tipus venecià. I de l'altra, la xifra de fins a 980 persones que hi van acabar sopant, segons les xifres oficials de l'Ajuntament. Aquesta xifra a tocar del miler suposa un llindar que ha obligat el Patronat de Turisme ha plantejar-se ja d'entrada una possible limitació de la capacitat perquè tants comensals dificulten la feina organitzativa i de seguretat.

Amb tot, la regidora de Turisme, Montse Dolcet, va fer una valoració manifestament positiva de la festa, que amb el concurs de màscares i el ball posterior es va allargar fins a les cinc de la matinada. Segons ha explicat Dolcet, al voltant del 40% dels assistents van fer cas a la crida de portar una màscara, la qual cosa va aportar al sopar un nou aire de misteri i diversió. En algunes taules tots els comensals anaven coberts amb la màscara i en altres eren parelles, les dues modalitats de competició que va preveure el concurs a les millors màscares. Alguns dels comensals se les posaven i treien segons el moment i altres se les van deixar posades durant tota la gala.

En aquest sentit, l'Ajuntament no descarta idear noves fórmules per a les pròximes edicions a fi i efecte que, com en l'actual, cada any es pugui recordar per algun fet específic. La regidora ha avançat que els pròxims mesos el patronat analitzarà aquesta possibilitat, la qual també ajuda a atraure nous comensals i a fer repetir els que hi van cada any.

Montse Dolcet ha assegurat que, a més, en aquesta edició el trixant va resultar especialment bo i els plats preparats per Cuina Pirinenca van despertar una especial admiració per la seva el·laboració. El menú del sopar el van completar ou ecològic cuit a baixa temperatura amb sopa de ceba i un jarret de ral confitat amb llit de pera de Puigcerdà. Els col·laboradors i empreses patrocinadores de la festa van obsequiar els assistents amb una bossa amb productes agroalimentaris de la vall. La Festa del Trinxat també va ser un èxit pel que fa a la convocatòria política. De fet, l'increment de públic s'ha anat acompanyat de la tornada dels líders polítics d'àmbit nacional.