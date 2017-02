França admet com a locals els trasllats de difunts de l'hospital de Puigcerdà

L'Hospital de Cerdanya ja és més transfronterer. Els estats espanyol i francès han arribat a un acord per solucionar un dels principals problemes que des de la seva gestació ha tingut el projecte hospitalari: el del trasllat de difunts francesos per la frontera. A partir d'ara un vehicle mortuori que surti de l'Hospital de Cerdanya, situat per pocs metres de la frontera, per dirigir-se a l'Alta Cerdanya o el Capcir, a l'altre costat, ja no haurà de sotmetre's a l'estricta, i carregosa per als familiars, legislació sobre trasllat internacional de cadàvers.

L'acord tècnic s'ha assolit en el transcurs de la cimera francoespanyola celebrada a la ciutat espanyola de Màlaga la setmana passada, segons han confirmat des de l'Hospital de Cerdanya. Els gestors del centre sanitari han remarcat que per ara es tracta d'un «acord de simplificació de tràmits d'estat civil per als usuaris francesos de l'Hospital de Cerdanya», del qual ara esperen rebre els detalls. Una vegada en rebin la notificació oficial i el text exacte del conveni, l'hospital farà les «adaptacions oportunes» en el servei de trasllat de morts, la qual cosa implicarà no tan sols l'hospital sinó també les empreses locals que s'hi dediquen, amb les quals ja fa temps que té acords per assumir els trasllats transfronterers.

Amb aquest acord tècnic els familiars ja no hauran de passar per la tramitació i l'operatiu dels trasllats internacionals de difunts, el qual obliga, per exemple, a utilitzar un fèretre de plom o complir controls més estrictes pel que fa a la conservació del cos. El senador francès alcalde del Soler i membre del Consell Consultiu del mateix hospital, François Calvet, ha explicat en una entrevista a France Bleu que ara, efectivament, tan sols caldrà passar la frontera amb un certificat emès pel mateix hospital de Puigcerdà. Calvet ha mostrat el seu convenciment que aquesta novetat farà que els pacients nord-catalans, sobretot la gent més gran, siguin més proclius a ser-ne usuaris.

El registre de nadons, pendent

La nova cimera entre els dos estats no han arribat, en canvi, a cap acord pel que fa a la solució del segon gran problema, el de la consideració com a «nascut a l'estranger» dels fills de mares de nacionalitat francesa que donen a llum a l'hospital de Puigcerdà. La reunió de tècnics i polítics ha deixat de moment sobre la taula la proposta que els nadons s'inscriguin al poble dels pares i no al consolat de Barcelona.