Invesjove multiplica les capacitats de recerca i exposició dels joves de la Cerdanya

La Jornada Invesjove de la Cerdanya celebra aquest any el desè aniversari amb la constatació que en aquest període de temps ha contribuït a millorar les capacitats de recerca i exposició en públic dels joves de primer i segon de batxillerat de la vall.

En aquesta dècada, la jornada ha passat d'exposar en públic cinc treballs de recerca a consolidar la desena entre els que obtenen millor nota a batxillerat. En aquest sentit, la responsable del Servei Educatiu del departament d'Educació a la Cerdanya, Dolors Tané, ha explicat que la disciplina de la recerca s'ha reimpulsat entre els estudiants locals en donar-los també les eines per saber utilitzar recursos com ara l'Arxiu Comarcal o el Museu Cerdà. De la mateixa manera, ha assegurat que els alumnes han experimentat una «millora radical» en l'exposició en públic dels seus treballs.

El desè aniversari d'Invesjove se celebrarà el dia set d'abril amb una jornada especial que, a falta de lligar les agendes, reunirà alumnes de la resta del Pirineu a Puigcerdà. Durant deu anys, la Jornada Invesjove, que es fa al Museu Cerdà, ha ensenyat als alumnes de batxillerat a adquirir els hàbits de recerca, tant en l'àmbit de la ciència com en el de les humanitats, i a fer-ne presentacions en públic. Per aconseguir aquesta fita el departament, l'Ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal, l'Institut de Desenvoluament de l'Alt Pirineu i l'Aran (Idapa) i els centres educatius que impulsen plegats el projecte han complementat la jornada amb tallers que ajuden els joves a fer les exposicions orals.

Tané ha explicat que com en les últimes edicions, la jornada d'aquest any inclourà una conferència amb exalumnes de l'institut Pere Borrell que expliquen la seva trajectòria i les vies que tenen els joves per enfocar les seves car-reres. D'aquesta manera els estudiants tenen una percepció «més propera del que poden realitzar que no pas si el conferenciant és un personatge de renom nacional». Aquest any la conferenciant serà la historiadora local i exalumne de l'institut Sandra Adam.

La jornada, que se celebrarà durant tot el matí en diversos espais del museu per poder acollir presentacions simultànies, també inclourà una taula rodona entre exalumnes. Cada any les institucions implicades en el projecte editen els treballs presentants en un llibre.