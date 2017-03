Professors de l'IES Joan Brudieu de la Seu d'Urgell utilitzen el centre per veure partits de futbol en horari no lectiu

Professors i persones alienes a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell utilitzen les instal·lacions del centre per veure els partits televisats del Barça quan aquests són de pagament. Segons ha pogut saber l'ACN, aquestes trobades tenen lloc a la sala d'actes on hi ha un projector i una pantalla.

L'ACN ha pogut comprovar que en els dos darrers partits de lliga jugats pel Barça en diumenge a la tarda-vespre diferents professors amb alguns amics accedien al centre i en sortien més tard, coincidint amb l'horari de finalització del futbol. El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha reconegut no ser coneixedor d'aquesta pràctica i després de consultar-ho amb els implicats ha dit que no s'està fent res ''incorrecte'' i ho ha emmarcat dins la ''normalitat'' de les ''dinàmiques de grup'' per afavorir la cohesió entre professors.

Entre el professorat que es pot veure a les imatges captades dels que han anat a veure el futbol els darrers dos diumenges hi ha el coordinador de l'Institut, Jordi Grau, el professor de filosofia, Jordi Escudé, el nou cap d'estudis, Enric Usach, i un exprofessor. A més, cada cop que hi ha hagut partit els professors han estat acompanyats per entre 4 i 5 persones més alienes al centre. Les imatges on es pot veure aquest moviment a l'accés al centre educatiu corresponen al diumenge 19 de febrer a les 20.45, a l'inici del partit que va enfrontar el Barça amb el Leganés, que va finalitzar a les 23:05, i al que va enfrontar als blaugranes amb l'Athletic de Madrid el diumenge 26 de febrer amb hora d'inici a les 16:15 i final a les 18:05.

Segons fonts properes, aquesta pràctica de visionar partits de futbol de pagament s'ha portat a terme de forma reiterada durant els últims 4 o 5 anys les instal·lacions del centre educatiu de la capital alt urgellenca, principalment en jornades no lectives i per tant sense activitat escolar a les instal·lacions.

De la seva part, el director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha assegurat no tenir coneixement d'aquesta pràctica i després de parlar amb els implicats ha explicat que entenen que no s'està fent ''res d'incorrecte'' ja que ''és relativament habitual'' i depèn de cada centre, el fet de tenir unes propostes en horari fora de lectiu, entre setmana o en cap de setmana, que puguin partir d'una ''organització informal'' per trobar-se professors, per fer ''dinàmiques de grup o propostes de convivència on es poden trobar per fer un dinar o una activitat''.

Segons Cullerés, són professors del centre o altres centres que ''es troben i fan un us d'aquest equipament previst''. ''Aquí a la Seu es trobaven i si hi havia una despesa la cobrien entre els assistents que feien l'activitat com altres activitats es fan en aquest centre o altres centres''. Per tot plegat, el director ha destacat que davant d'aquesta situació ''tot i no tenir-ne coneixement, normalitat en uns fets que són habituals en els centres''.

L'institut ja va ser focus de polèmica per voler posar càmeres de videovigilància a les aules



Cal recordar que l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell és on el passat mes de gener la direcció va haver de prendre la decisió de retirar una càmera de videovigilància de dins d'una aula. L'ACN va avançar aleshores aquesta voluntat del centre de col·locar càmeres en diferents punts per enregistrar imatges de les classes amb l'alumnat per evitar conflictes. L'afer però va generar polèmica i finalment es va fer marxa enrere amb aquesta iniciativa.