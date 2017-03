La Seu escenifica el suport a la campanya contra la impunitat dels atropellaments

L'Ajuntament de la Seu ha mostrat el seu suport a l'urgellenca Anna Gonzàlez, que impulsa una campanya que amb el lema «Per una llei justa» que no deixi impunes els atropellaments. Gonzàlez va ser rebuda al consistori per l'alcalde, Albert Batalla, la tinent d'alcalde, Anna Vives, i el portaveu del grup municipal d'ERC, Francesc Vilaplana. En més d'un any Gonzàlez ha recollit més de 200.000 signatures per canviar el Codi Penal, que va entregar ahir al Congrés dels Diputats espanyol.

L'urgellenca va iniciar aquesta campanya després que el seu marit, Òscar Bautista, perdés la vida a la carretera en un atropellament quan anava en bicicleta. Durant la recepció, Batalla li va fer arribar «tot el suport del consistori urgellenc» i «molta sort» per tal que aconsegueixi amb la seva campanya aquest canvi en el Codi Penal.

L'alcalde i la resta de representants polítics van lliurar en nom de tota la corporació la samarreta que l'Ajuntament regala als esportistes urgellencs que han aconseguit podis nacionals, internacionals i fins i tot olímpics. La recepció complementa la moció aprovada per unanimitat en suport de la campanya «No més morts impunes a la carretera» impulsada per Gonzàlez per un portal a Internet. En aquest sentit, l'Ajuntament va mostrar el seu desig que es millori la seguretat dels ciclistes a la carretera.