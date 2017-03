Una investigació sobre aigua a Andorra tenyeix la Valira de verd

A primera hora del matí les xarxes socials ja bullien amb fotos espectaculars del fenomen: el riu Valira sortia d'Andorra tenyit d'un color verd intens que feia pensar que es tractava d'un retoc fotogràfic. Les autoritats andorranes van córrer a explicar, però, que es tractava d'un element llançat durant la investigació a la font d'Arinsal pel cas de contaminació i episodi de gastroenteritis experimentat l'any passat. El govern andorrà ha assegurat que els productes que s'estan utilitzant en aquesta investigació són els que han tenyit l'aigua i que són «innocus» per la qual cosa no hi ha risc per a la salut de les persones ni per al medi ambient. L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, també ha fet una crida a tranquilitat de la població remarcant que no hi ha cap risc. Els treballs d'anàlisi de l'aigua els està fent l'empresa francesa Antea Grup, la qual usa substàncies colorants per mirar de detectar punts on hi podria haver hagut el vessament origen de la contaminació.