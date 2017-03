El PSC de la Seu afirma que l'hospital deriva massa pacients

El grup municipal de Compromís X la Seu, a l'oposició del govern del PDeCAT, ha denunciat que, segons les seves dades, els últims anys s'està produint un augment de derivacions de pacients de l'hospital local cap als de Lleida o Barcelona.

Segons ha denunciat la formació política, l'increment de derivacions produït des de l'any 2006 s'ha registrat en paral·lel a les retallades dels ingressos de l'hospital per part de la Generalitat. En aquest sentit, Compromís ha afirmat que l'any 2006 l'hospital de la Seu va atendre el 77% dels pacients i que, en canvi, l'any 2015 en va atendre el 69%. A partir d'aquestes estadístiques, Compromís X la Seu ha lamentat «l'augment gradual de les derivacions hospitalàries de la Seu i comarca a altres centres hospitalaris de referència, amb el perjudici que representa per als ciutadans de la Seu». També ha posat de manifest «una situació que s'agreuja, tal com es pot comprovar en les memòries anuals del departament de Salut». Compromís ha focalitzat la situació en una suposada manca de defensa de l'hospital per part de l'alcalde Batalla.